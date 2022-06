Università: il team racing Poliba presenta la sua monoposto

(ANSA) - BARI, 30 GIU - Un'attività di ricerca multidisciplinare, capace di sfruttare intelligenze e indirizzi di studi diversi, è al centro del lavoro del team racing Poliba Corse, che questa mattina ha presentato la vettura monoposto progettata e costruita per le prove del campionato Formula Sae dedicata agli studenti universitari.

Le competizioni si terranno nelle prossime settimane in Italia ed in Germania. Quella presentata oggi a Bari, nell'' 'Atrio Cherubini' del campus del Politecnico, sarà l'ultima auto prodotta con motore a carburante: per gli studenti del Politecnico di Bari la prossima monoposto, infatti per partecipare alle speciali competizioni dovrà essere elettrica o ibrida, nel segno della transizione e innovazione digitale. Gli eventi della Formula Sae non saranno gare basate sulla velocità, ma competizioni dove i giudici effettueranno una serie prove tecniche, statiche e dinamiche sulle vetture realizzate dai singoli team.

Tra gli intervenuti il rettore del Politecnico Francesco Cupertino, e collegato in modalità telematica, Matteo Lanzavecchia, Head of Innovation di Ferrari Spa, partner del nuovo centro nazionale per la 'Mobilità Sostenibile' insieme con il Politecnico di Bari e altre università italiane, in ambito Pnrr. Sono intervenuti anche i direttori dei dipartimenti del Politecnico di Bari coinvolti nel progetto coordinato dal docente Leonardo Soria. "Oggi è una tappa importante - spiega Cupertino - perchè la complessità di realizzare un progetto di questo genere è notevole". "E' anche un punto di passaggio - continua - stiamo già pensando alla prossima macchina che sarà sicuramente un autoveicolo ibrido o elettrico". "L'automotive si trasformerà profondamente ed oggi il Politecnico di Bari - conclude - può essere un interlocutore delle aziende del territorio per immaginare quali profili professionali e profili formativi possono aiutare a garantire occupazione". (ANSA).