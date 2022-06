Covid: positivi più che raddoppiati in Puglia in 19 giorni

(ANSA) - BARI, 29 GIU - In 19 giorni, dal 10 giugno ad oggi, i positivi al Covid-19 in Puglia sono più che raddoppiati. Il 10 giugno scorso, infatti, erano 18.271 e il numero era in calo ma dal giorno successivo è ricominciata la ripresa dei contagi che ha portato, ad oggi, a 43.416 positività, quasi 25mila in più.

Le varianti di Omicron, quindi, si stanno mostrando molto più contagiose. (ANSA).