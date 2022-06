Truffa e immigrazione clandestina, 10 arresti a Bari

(ANSA) - BARI, 27 GIU - La guardia di Finanza sta eseguendo nei Comuni di Bari, Mola di Bari, Conversano e Fasano (Brindisi) un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reale nei confronti di 10 persone, due in carcere e dieci agli arresti domiciliari. I reati contestati, a vario titolo, sono c, truffa aggravata ai danni dello Stato e circonvenzione di persone incapaci. Sono stati disposti anche sequestri di beni mobili e immobili per oltre un milione di euro. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa tenuta dal procuratore di Bari Roberto Rossi alle 10.30.

