Violenza sessuale: vittima confidò abusi Haggis e tornò da lui

(ANSA) - BARI, 23 GIU - Per tre volte la presunta vittima degli abusi sessuali del regista premio Oscar Paul Haggis si sarebbe allontanata da lui, confidando le presunte violenze subìte a un medico, a una farmacista e anche a diversi amici, e tutte le volte sarebbe poi tornata dal regista. E' uno dei particolari contenuti negli atti giudiziari della magistratura brindisina che ieri ha confermato gli arresti domiciliari per Haggis, detenuto in una masseria a Ostuni da domenica scorsa.

Dopo essersi fatta medicare in ospedale la prima delle tre giornate nelle quali lo sceneggiatore canadese avrebbe abusato di lei in un b&b della 'Città bianca', dove doveva partecipare ad un festival di cinema, la donna, una inglese 28enne, ha riferito nella denuncia di aver deciso "di scrivere e far leggere al medico due bigliettini in cui raccontava gli abusi" ma poi li avrebbe "cestinati per timore che giungesse Haggis".

Il medico, letti i biglietti, le avrebbe chiesto - stando sempre al racconto della presunta vittima - "se si sentisse sicura a rientrare in struttura con l'uomo e lei, trovandosi da sola in Italia e quindi non sentendosi sufficientemente protetta, minimizzava l'accaduto nella speranza, tra l'altro, che Haggis iniziasse davvero una relazione amorosa con lei". (ANSA).