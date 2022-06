Ex Ilva: Giorgetti, produrre di più, riassorbire lavoratori

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - La necessità di aumentare la produzione di acciaio negli stabilimenti ex Ilva, garantendo l'operatività dell'azienda attraverso l'approvvigionamento delle materie prime, la tutela dei lavoratori e delle imprese dell'indotto, la realizzazione degli investimenti programmati completando il piano di decarbonizzazione: sono questi gli obiettivi condivisi nel corso del tavolo sull'ex Ilva che si è svolto oggi al Mise con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e quello del Lavoro Andrea Orlando.

All'incontro hanno partecipato i vertici dell'azienda, i sindacati, le regioni interessate, Confindustria e Invitalia.

Giorgetti ha sottolineato che "non solo io, ma anche il presidente Draghi, vogliamo che si produca più acciaio possibile a Taranto e Genova, ovunque per riportare al lavoro tutti i lavoratori in cassa integrazione". Il ministro, dopo aver ricordato che pur essendovi "limiti oggettivi, che derivano da sentenze, che impediscono di raggiungere le capacità produttive massime che questi impianti possono realizzare" ha evidenziato che "oggi è emerso con chiarezza da parte dell'azienda che, alle condizioni date per lavorare al massimo delle potenzialità, il problema è la liquidità, non gli investimenti. Lo sforzo sulla garanzia Sace per quanto riguarda il finanziamento bancario è stato insufficiente".

"Il nostro impegno - ha concluso Giorgetti - è capire se con un intervento governativo sia possibile superare le attuali difficoltà finanziarie, rilanciare l'operatività, produrre maggiore acciaio e riassorbire personale in cassa integrazione".

(ANSA).