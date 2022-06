Incendio in area protetta nel Foggiano, 60 ettari in fumo

(ANSA) - MANFREDONIA (FOGGIA), 22 GIU - Circa sessanta ettari sono stati bruciati da un incendio che è divampato ieri nella riserva naturale Padula Frattarolo, lungo la riviera Sipontina (Foggia), che si estende su una superficie di circa 250 ettari vicino all'Oasi Lago Salso sul Gargano. Sono in corso continui lanci di acqua con un canadair nel tentativo di spegnere il rogo. La zona paludosa, in cui vivono specie protette di animali, è importante per la nidificazione degli uccelli.

Ieri il sindaco di Manfredonia (Foggia), Gianni Rotice, ha inviato una nota al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e all'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia, chiedendo interventi urgenti: "L'episodio incendiario - spiega il primo cittadino - si è verificato in un'area pregiata di Manfredonia ed è un atto che non può lasciarci indifferenti: bisogna rispondere immediatamente ed in maniera risoluta con gli interventi più opportuni". Il sindaco chiede "maggiori attenzioni ed un potenziamento dei presidi di prevenzione e pronto intervento, poiché si prevede una stagione estiva particolarmente arida ed a rischio incendi". (ANSA).