Calcio: Bari under 15 conquista la finale nazionale

(ANSA) - BARI, 19 GIU - Dopo la promozione in serie B della prima squadra, il Bari, con la selezione Under 15, ha conquistato la finale del campionato nazionale giovanile, che giocherà contro il Cesena (ha superato il turno pur perdendo in casa con il Pontedera).

I ragazzi guidati dal tecnico Anaclerio oggi hanno battuto nella semifinale di ritorno la Pro Vercelli, nell'incontro disputato nello stadio "Gaetano Scirea" di Bitritto. Decisiva è risultata la rete di Di Gioia al 20' del primo tempo.

Il titolo nazionale Under 15 sarà assegnato nella finalissima, gara secca, in programma i 26 giugno nello stadio 'Bruno Recchioni' di Fermo (con fischio d'inizio alle 19). (ANSA).