Medimex a Taranto, annullato incontro con musicista Warren Ellis

(ANSA) - BARI, 18 GIU - È annullato l'incontro con Warren Ellis in programma oggi alle ore 18.30 al Teatro Fusco a Taranto nell'ambito del Medimex, a causa di una indisposizione che non impedirà all'artista di essere presente domani sera al concerto con Nick Cave & The Bad Seeds, ma per la quale il suo medico gli ha consigliato il massimo riposo.

Per Nick Cave & The Bad Seeds sarà la prima tappa italiana del tour mondiale dopo quattro anni di stop. Il concerto è in programma alle ore 21 sulla Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III di Taranto (biglietti nei circuiti Vivaticket e Ticketone).

Stasera, alle ore 19.30, lo Spazioporto di Taranto ospita la presentazione del libro 'POP Life. 1982-1986 I cinque anni d'oro della musica' di Luca De Gennaro (Rizzoli Lizard 2022). Alle ore 21, ancora nel Teatro Fusco, Carlo Massarini racconta i 'Pink Floyd: dalle porte dell'alba al muro', dodici anni intensi e incredibilmente creativi, (1967-1979) delle fasi più importanti di un gruppo a cui non è mancata la voglia di sperimentare. Alle ore 23 nello Spazioporto appuntamento con FAME, live con Cristiano Cosa, Marina De Sario, Roberta Russo, Donatella Spinelli e Giannicola Speranza, a cura del Teatro Pubblico Pugliese.