Porti:protocollo intesa Authority Taranto-commissario Zes ionica

(ANSA) - TARANTO, 17 GIU - Un protocollo d'intesa è stato siglato oggi tra il commissario straordinario del Governo per la Zes ionica, Floriana Gallucci, e il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, Sergio Prete, per dare concreta attuazione alle previsioni normative dell'atto finalizzato all'istituzione e al funzionamento delle Zone economiche speciali, anche attraverso l'individuazione di tecnologie digitali, semplificazioni operative e procedurali a favore degli operatori e delle imprese, e per favorire l'accessibilità delle stesse alle agevolazioni di natura amministrativa offerte dalla legislazione vigente.

La Zes interregionale ionica copre complessivamente 2.579,41 ettari, di cui 1.518,41 in Puglia, dove il porto di Taranto rappresenta lo scalo marittimo di riferimento per tutte le aree interessate dai benefici e dalle agevolazioni. Nelle more della piena operatività di uno Sportello unico digitale Zes presso la struttura del commissario straordinario di governo Gallucci, le parti stanno portando avanti una serie di azioni. L'Authority si doterà, inoltre, di un regolamento per la Zona economica speciale .

"Con la stipula del protocollo - ha sottolineato Prete - possiamo accelerare l'iter delle istanze presentate dagli operatori e dalle imprese interessati a sviluppare attività economiche imprenditoriali o investimenti all'interno delle aree ricomprese nella perimetrazione Zes, opportunità ad elevato valore strategico per il territorio". Per il commissario Gallucci, "le Zes possono contribuire a rafforzare la competitività dei territori del Mezzogiorno attraverso il sistema di trasporto alternativo basato sulle autostrade del mare nonché un nuovo modello di sviluppo per le attività portuali, retroportuali e di logistica avanzata". (ANSA).