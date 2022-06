Market droga nel Foggiano, sequestrate dosi per 6,8mln euro

(ANSA) - SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA), 17 GIU - Nel corso dell'operazione che questa mattina ha portato all'arresto di 16 persone, molte delle quali pregiudicate, sono stati sequestrati anche 130mila euro e 700 grammi di oro riposti in un contenitore per l'olio nascosto sottoterra. Sono inoltre state sequestrate due piantagioni di marijuana, in località Schiapparo di Lesina (Foggia), curate da pluripregiudicati del posto. All'esito delle analisi di laboratorio, si è accertato che dalle infiorescenze potevano essere ricavate circa 1,35 milioni di dosi per un valore di circa 6,8 milioni di euro.

Secondo il comandante provinciale della Gdf di Foggia, il colonnello Andrea Di Cagno, "la criminalità locale è sempre più orientata a coltivare in zona piantagioni di marijuana, favorita anche dalla vastità del territorio. Non assistiamo più a trasferimenti di carichi di droga dall'Albania così come avveniva negli degli anni passati". L'indagine conta complessivamente 31 indagati, alcuni dei quali avrebbero anche percepito il Reddito di cittadinanza. (ANSA).