Droga e armi, 17 arresti in corso sul Gargano

(ANSA) - FOGGIA, 17 GIU - Operazione antidroga sul Gargano, in provincia di Foggia: la Guardia di finanza sta eseguendo 17 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone accusate di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violazioni della normativa in materia di armi.

All'operazione, chiamata 'Doppio zero', partecipano 160 uomini della Guardia di Finanza supportati da un elicottero del Reparto operativo aeronavale di Bari. (ANSA).