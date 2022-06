'La Notte Romantica' a Vico Del Gargano tra arte e natura

(ANSA) - BARI, 15 GIU - Musica, arte, ma anche viste guidate, Jeep safari nei boschi e kayak a due sul lago nel programma del 'La notte Romantica' che si terrà a Vico del Gargano (Foggia) il prossimo 25 giugno nell'ambito di un evento nazionale che coinvolge molti dei circa 200 'borghi più belli d'Italia'. Nel centro storico sarà realizzato un percorso tra le stelle, con le vie del gusto e dell'artigianato, le visite guidate nel cuore degli antichi quartieri, gli allestimenti artistici e le performance pittoriche, la musica.

A Vico la manifestazione è organizzata dall'Amministrazione comunale. Durante la serata, inoltre, ci sarà uno speciale flash mob "unplagged", e chi parteciperà all'evento, potrà portare con sé uno strumento musicale scegliendo la piazza, l'arco o il vicolo in cui mettersi a suonare all'orario convenuto. Le visite guidate si terranno nella mattinata del 25 giugno dalle 10 alle 12.30. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, ci sarà anche la possibilità di partecipare ad escursioni in kayak a 2 sul lago di Varano. Dalle ore 16 alle 19.30, invece, tour in Jeep Safari tra i boschi secolari della Foresta Umbra (ANSA).