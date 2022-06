Election day: Taranto, circa metà presidenti seggio rinuncia

(ANSA) - BARI, 12 GIU - Circa la metà dei presidenti di seggio convocati per l'Election day (referendum e amministrative) a Taranto ha rinunciato all'incarico. Una decina di essi aveva comunicato giorni fa il disimpegno, mentre gli altri non si sono presentati ieri all'allestimento dei seggi e sono stati sostituiti in extremis. Sono 191 le sezioni a Taranto e 163778 i potenziali elettori (86296 donne e 77482 uomini).

