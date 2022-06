Comune di Bari premia i giovani atleti dell'Angiulli Basket

(ANSA) - BARI, 10 GIU - Riconoscimento del Comune di Bari per l'Angiulli Bari Basket, le cui squadre under 13 e 14 "élite" hanno vinto il titolo regionale nelle rispettive categorie: i giovani atleti sono stati premiati stamattina a palazzo di città dall'assessore comunale allo Sport Pietro Petruzzelli, alla presenza del presidente della società ginnastica Angiulli Gaetano Ingravallo.

"Oggi siamo orgogliosi di consegnare il riconoscimento dell'amministrazione ad una bella realtà sportiva espressa dal nostro territorio - ha dichiarato Pietro Petruzzelli -: avete vinto i campionati d'élite regionali di categoria, ma vorrei ricordarvi anche che le affermazioni più gratificanti per i giovani della vostra età sono le piccole vittorie quotidiane, quando vi allenate ogni giorno divertendovi apprendendo, allo stesso tempo, il messaggio positivo universale dello sport".

L'assessore Petruzzelli, in collaborazione con l'assessora allo Sviluppo economico Carla Palone, ha consegnato ai ragazzi alcune borracce in alluminio e campanelli per bicicletta, "a testimonianza - ha spiegato - che un buon sportivo è il miglior messaggero dei valori del riciclo dei rifiuti e della salvaguardia dell'ambiente". "Ringraziamo l'amministrazione comunale che ha sempre dimostrato vicinanza e spirito di collaborazione con la nostra società", ha commentato il presidente dell'Angiulli Gaetano Ingravallo. (ANSA).