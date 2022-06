Due operai precipitano da impalcatura a Lecce, feriti

(ANSA) - LECCE, 09 GIU - Due operai edili sono precipitati nel vuoto da un'altezza di circa tre metri mentre lavoravano sull'impalcatura di un cantiere edile a Lecce, in via Valesio, dove sta sorgendo un residence: un 54enne di Oria (Brindisi) è in ospedale in codice rosso, un 57enne di Trepuzzi (Lecce) è ricoverato con codice giallo a Copertino. Sul luogo dell'incidente stanno operando polizia e ispettori dello Spesal.

