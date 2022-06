Incendio sul Gargano, predisposta evacuazione di 80 persone

(ANSA) - BARI, 07 GIU - In seguito all'incendio che da ieri pomeriggio sta interessando il Gargano, tra Mattinata e Vieste, bruciando 20 ettari di macchia mediterranea, la Protezione civile della Puglia ha predisposto ma non ancora attivato un piano di evacuazione (via terra e via mare) per circa 80 persone nell'eventualità ci sia nelle prossime ore un avvicinamento delle fiamme al villaggio di Baia delle Zagare.

Alle ore 23 di ieri il fuoco era a circa 600 metri in linea d'aria dal villaggio che si trova all'interno di una depressione. È stata individuata a tal fine una struttura ricettiva a Vieste e il personale sul posto è sufficiente alla gestione delle operazioni. L'attenzione resta massima perché il vento potrebbe improvvisamente amplificare la velocità e la propagazione del fumo. Al momento però non è stato ancora attivato alcun allontanamento. Il dirigente della Protezione civile regionale, sentito il direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) che si trova sul posto, comunica che al momento la propagazione dell'incendio è rallentata.

Sul posto intanto è in arrivo un'autobotte da 12mila litri del Comune di Mattinata. Il sindaco sta attivando il Centro Operativo Comunale per gestire l'emergenza.

Il presidente e il vicepresidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e Raffale Piemontese, sono in contatto costante con la sala operativa della Protezione civile e con il sindaco di Mattinata per monitorare le operazioni di spegnimento.

