Motori: con Aci Motori in Festa a Lesina

(ANSA) - LESINA, 05 GIU - Una giornata di incontro e condivisione con gli appassionati dell'automobilismo storico nella provincia di Foggia. È quella che si terrà domenica 5 giugno al lago di Lesina con "Motori in Festa", manifestazione a marchio Acistorico organizzata grazie alla collaborazione tra l'Automobile Club Foggia con Club Auto e Moto Storiche Stornarella, Auto e Moto Vintage e Associazione Culturale Pietra Montecorvino. Auto e moto storiche dei partecipanti si disporranno in sosta nell'aerea Centro Visite Marina di Lesina, appositamente predisposta. "È un'altra occasione per sentirci vicini con il nostro Ente ed il nostro lavoro a quanti condividono la passione del collezionismo delle auto e moto storiche. Abbiamo la fortuna di avere un territorio meraviglioso che si presta ad offrire il massimo della sua ospitalità, è un dovere il nostro portargli rispetto e trasformarlo in scenari suggestivi come quello del Lago di Lesina che vivremo domenica in Motori in Festa", afferma il presidente dell'Automobile Club Foggia, Raimondo Ursitti. "Il mio ringraziamento - prosegue - giunga a quanti hanno permesso la realizzazione della giornata con la loro dedizione e passione e il mio augurio sia rivolto a tutti per poter condividere sempre più eventi come questi che mirino a far crescere la visibilità di un territorio provinciale che merita di essere sempre di più valorizzato". Alla manifestazione, con il patrocinio del Comune ospitante, parteciperanno autorità locali. (ANSA).