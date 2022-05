Covid: in ospedale Fiera Bari ricoverati ancora 30 pazienti

(ANSA) - BARI, 30 MAG - Ad un mese dalla conclusione dello stato di emergenza decretato dal governo nazionale, sono trenta i pazienti ancora ricoverati nell'ospedale Covid in Fiera del Levante a Bari, secondo quanto dati forniti dal Policlinico di Bari. Un mese fa era stata ipotizzata la chiusura della maxi struttura entro la fine di maggio, ma ad oggi l'ospedale, che è stato realizzato per l'emergenza e che ha una capacità di 152 posti letto, è ancora attivo e proseguono i ricoveri anche se con minore intensità. Anche perché, lentamente, l'Asl sta procedendo alla chiusura dei reparti Covid nelle altre strutture.

Lo scorso 4 aprile, la Giunta regionale pugliese ha approvato una delibera per la prosecuzione dell'attività dell'ospedale Covid nella Fiera del Levante di Bari fino al prossimo 31 dicembre. E' stata siglata una scrittura privata per la concessione in uso temporaneo alla Regione dell'immobile fieristico, la Regione si fa carico di pagare l'affitto di circa 118mila euro al mese alla Fiera. La Regione ha stabilito anche di farsi carico del pagamento delle indennità e delle spese necessarie all'operatività e mantenimento della struttura, mentre all'operatività provvede il Policlinico di Bari. (ANSA).