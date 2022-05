Petruzzelli: concerto del pianista Jan Lisiecki il 27 maggio

(ANSA) - BARI, 25 MAG - Il pianista canadese Jan Lisiecki si esibirà al Petruzzelli di Bari venerdì 27 maggio, nell'ambito della Stagione Concertistica 2022, in un appuntamento che sarà tutto dedicato a Fryderyk Chopin. Lisiecki, 27 anni, nella stagione ancora in corso, sta presentando in recital un nuovo programma, che include 'Notturni e Studi' di Chopin. Sempre al Petruzzelli domenica 29 maggio ci sarà, invece, una nuova lezione di musica dedicata al tema "L'incompiuta di Schubert compie 200 anni" di Chopin, a cura del musicologo Giovanni Bietti. (ANSA).