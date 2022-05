Pnrr: Bianchi (Svimez), al Sud lavorare su strumenti imprese

(ANSA) - BARI, 24 MAG - Per il direttore dello Svimez, Luca Bianchi, "la chiave" perché il Pnrr incida sullo sviluppo del Mezzogiorno è "lavorare sugli strumenti che vedono protagoniste le imprese, quindi cercando di modellare gli strumenti di politica industriale per cogliere il potenziale di crescita che esiste nel sistema produttivo". Bianchi ne ha parlato a Bari nel corso del convegno organizzato da Confcommercio dal titolo 'Opportunità e rischi connessi alla realizzazione del Pnrr, il ruolo del partenariato economico, sociale e territoriale'.

"Oltre al pilastro del sistema pubblico - ha aggiunto - facciamo un approfondimento sugli strumenti, in particolare a favore del sistema delle imprese. Perché quel piccolo mondo, forte, che è sopravvissuto, è un attore dello sviluppo indispensabile". "Una prospettiva di sviluppo del Mezzogiorno - ha concluso - si potrà avere solo se il Pnrr riuscirà ad ampliare quel gruppo di impresa, a metterlo a sistema e a costruire su quello politiche mirate". (ANSA).