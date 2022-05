Popolare Bari: Massimiliano Cesare (Mcc) nominato presidente

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Mediocredito centrale sceglie la soluzione interna per la nomina alla presidenza della controllata Banca Popolare di Bari dopo l'uscita di Gianni De Gennaro a fine aprile. Il cda dell'istituto pugliese ha infatti nominato nella carica il presidente dello stesso Mediocredito, Massimiliano Cesare, fino alla scadenza naturale del consiglio, prevista tra meno di un anno.

Il Consiglio di Amministrazione, come spiega una nota, "esprime al nuovo Presidente gli auguri di buon lavoro nel percorso di risanamento e crescita avviato dall'Istituto nei mesi scorsi. Una scelta, quella di Massimiliano Cesare, che nella rinnovata condivisione dei valori di Banca Popolare di Bari con quelli della capogruppo Mediocredito Centrale, testimonia l'impegno della Capogruppo in questo progetto, così strategico per il sistema economico del territorio" sottolinea la nota. (ANSA).