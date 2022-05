Covid: in Puglia in due settimane nuovi casi quasi dimezzati

(ANSA) - BARI, 21 MAG - Negli ultimi 14 giorni in Puglia i nuovi contagi Covid sono quasi dimezzati e inizia a calare anche l'occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istituto superiore della Sanità, secondo il quale nella settimana dal 13 al 19 maggio i nuovi casi sono stati 370,3 ogni 100mila abitanti contro i 640, 8 rilevati dal 29 aprile al 5 maggio. La Puglia è anche sotto la media nazionale, pari a 375 casi ogni 100mila abitanti. In area medica l'occupazione dei posti letto da parte di pazienti positivi al virus è scesa al 13,6% mentre in terapia intensiva è pari al 4,2%. (ANSA).