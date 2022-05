In Puglia al via restauro del Capitello della danza

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - E' iniziato il restauro del Capitello della Danza, opera medievale proveniente dall'Abbazia medievale di Sant'Andrea all'Isola, che sorgeva sull'isola detta anticamente di "Bara" o "Barra", prospicente il porto di Brindisi ed ora conservato al museo Archeologico 'Ribezzo' che fa parte del Polo BiblioMuseale di Brindisi.

Il capitello, che rappresenta 12 figure - due maschili e una femminile per ogni lato - che ballano tenendosi per mano, è stato il più votato online nella tappa pugliese dell'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 "Opera tua" che chiedeva a soci e a tutti i consumatori di scegliere fra due opere artistiche del territorio quale restaurare.

Il restauro è eseguito dalla ditta Artistica Pirro che ha avviato la campagna di indagine con saggi non invasivi e micro-invasivi per valutarne lo stato di degrado, le tecniche esecutive e le prove di pulitura. Poi sono seguite prima una ripresa fotografica in luce normale e a luce radente per evidenziare delle eventuali anomalie, si è quindi fatta una macrofotografia e ulteriori riprese in luminescenza ultravioletta per capire quali parti siano originali e se si è in presenza di materiale organico. E' stata quindi la volta di analisi macro dei film pittorici con microscopio digitale portatile; micro-prelievi e documentazione dei campioni per la caratterizzazione delle ossidazioni e concrezioni con microanalisi. I saggi di pulitura sono serviti per per testare i materiali da impiegare ed il livello di pulitura da raggiungere.

Gli esiti della campagna diagnostica consentiranno di scegliere scientificamente la tipologia di ciascun intervento, in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce. (ANSA).