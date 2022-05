Mafia: traffico di droga nel Metapontino, 19 misure cautelari

(ANSA) - POTENZA, 18 MAG - Traffico di droga nel Metapontino: i Carabinieri della Compagnia di Pisticci e Matera stanno eseguendo 19 misure cautelari emesse dal gip di Potenza su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano, che ha coordinato le indagini.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di aver fatto parte di un'associazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, hashish e marijuana, pluriaggravata per il numero dei partecipi superiore a dieci, dall'essere armata e dall'utilizzo del metodo mafioso.

Secondo gli investigatori, "il sodalizio criminale individuato - è scritto in un comunicato - è operante nella zona del Metapontino, principalmente nei comuni di Scanzano Jonico, Bernalda e Marconia di Pisticci". L'operazione, nella quale sono impegnati circa cento carabinieri, con unità cinofile dei Nuclei di Tito Scalo (Potenza) e Modugno (Bari), sta interessando le province di Matera, Bari, Taranto e Roma. (ANSA).