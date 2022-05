Moda: le Cosmogonie di Gucci a Castel del Monte

Non è mai stato così impenetrabile Castel del Monte, il maniero fatto erigere dall'imperatore Federico II di Svevia in cima a una collina nell'alta murgia pugliese, ad Andria: stasera ospiterà la sfilata - evento 'Cosmogonie' di Gucci con le creazioni del direttore creativo Alessandro Michele. A poche ore dall'evento, si sa poco o niente, se non che tra gli ospiti ci saranno i Maneskin che già da ieri sera erano in zona e hanno mandato i fan in fibrillazione quando si sono diffuse sui social immagini di una cena di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas a lume di candela in riva al mare di Trani. La maison ha annunciato sul proprio profilo facebook che "a nome di ogni ospite di Gucci Cosmogonie, la Casa ha adottato una stella e l'ha registrata a nome loro". Non sono mancate le polemiche locali intorno a questo evento, legate per lo più a disagi provocati dalla cancellazione temporanea della fermata più vicina a Castel del Monte della navetta che collega il maniero alla città di Andria.