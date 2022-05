Libri: Puglia a Salone Torino, 30 editori e omaggio a Leogrande

(ANSA) - BARI, 16 MAG - La Puglia sarà presente dal 19 al 23 maggio al Salone del Libro di Torino con uno stand che riunisce 30 editori, promuove i festival e i premi letterari, e ospita oltre 40 presentazioni con due omaggi a Carmelo Bene e Alessandro Leogrande. La Regione Puglia interviene in maniera ancora più organica e sostiene anche la partecipazione al Salone degli editori che hanno uno proprio stand. Quest'anno, per la prima volta, con l'obiettivo di fornire una visione d'insieme del sistema editoriale pugliese, saranno promossi attraverso materiali informativi anche i festival e i premi letterali pugliesi. Come di consueto sarà molto ricco il calendario di presentazioni, con oltre 40 appuntamenti, che parte giovedì 19 maggio alle 15 con Partitura in versi di Marilena Abbatepaolo a cura di Les Flâneurs Edizioni. In programma anche due appuntamenti fuori dallo stand: venerdì 20 maggio ore 16.45 nella sala Verde del Salone Riccardo Riccardi, 'Autore di Puglia viaggio nelle dimore storiche' (Adda editore) con Loredana Capone, Anna Vita Perrone e Ivan Drogo Inglese, in collaborazione con Consiglio regionale della Puglia. E venerdì 20 maggio alle ore 20.45 nella Casa del Teatro ragazzi e Giovani, omaggio ad Alessandro Leogrande, che proprio il 20 maggio avrebbe festeggiato il suo compleanno, con lo spettacolo 'Alessandro, Un canto per la vita e le opere di Alessandro Leogrande'. (ANSA).