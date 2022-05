Lavoro: Dadone, giovani non abbiano timore di sbagliare

(ANSA) - BARI, 13 MAG - "I giovani non devono aver paura di investire su stessi. C'è troppo timore di andare verso un fallimento". Questo l'invito rivolto dal ministro delle Politiche giovanili Fabiana Dadone a Brindisi durante il "Neet woorking tour", la campagna informativa itinerante dedicata ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 anni che attualmente non studiano. "Oggi - ha spiegato - ci sono anche le risorse a fondo perduto. Penso ai fondi di 'Io Resto al Sud' che sono stanziati dal Mise. Ci sono molti bandi da tutti i ministeri che comunichiamo sul sito Giovani 2030". "E' chiaro - ha concluso - l'idea deve essere un'idea praticabile e funzionale. Non bisogna aver timore di sbagliare perché le possibilità ci sono. Bisogna avere coraggio e provare". (ANSA).