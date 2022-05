Mare: per Castro, Ugento e Rodi arriva 'bandiera blu'

(ANSA) - BARI, 10 MAG - Sono 18 i Comuni pugliesi che quest'anno hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento alle località rivierasche più incontaminate e sostenibili, assegnato dalla Fondazione per l'educazione ambientale (Fee), ong internazionale con sede in Danimarca. Tra queste si registrano i nuovi ingressi di Castro e Ugento (Lecce) e Rodi Garganico (Foggia), mentre non sono stati confermati le Isole Tremiti (Foggia) e Otranto (Lecce).

La provincia più premiata è quella di Lecce con cinque bandiere blu: Melendugno, Castro, Salve, Ugento e Nardò. Nel Foggiano ci sono Rodi Garganico, Peschici e Zapponeta e nella Bat Margherita di Savoia e Bisceglie.

Due le località confermate nel Barese: Polignano a Mare e Monopoli; tre nel Brindisino: Fasano, Ostuni e Carovigno e altrettante in provincia di Taranto: Castellaneta, Maruggio e Ginosa. (ANSA).