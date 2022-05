Covid: scritte no-vax su scuola Bari, 'Governo sta mentendo'

(ANSA) - BARI, 10 MAG - Scritte no-vax sono comparse questa mattina sulla facciata di una scuola superiore di Bari. Le scritte rosse sono state fatte nella notte sul muro e sul portone di ingresso principale dell'IISS Giulio Cesare dove si legge: "Il vax uccide", "Il governo sta mentendo", "questo non è vandalismo ma lotta per i diritti". La scuola ha informato la Polizia che è andata sul posto per i rilievi necessari a identificare gli autori delle scritte. (ANSA).