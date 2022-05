Cinema: esordio di Palladino con 'Inferno',ciak nel Foggiano

(ANSA) - MONTE SANT'ANGELO (FOGGIA), 10 MAG - Il pittore e scultore Mimmo Palladino ha scelto Monte Sant'Angelo (Foggia), città con due siti Unesco, come set cinematografico per il suo debutto sul grande schermo. Il film si intitola 'Inferno, tra Dante e il presepe napoletano', ed è prodotto da Run film e Nuovo Teatro, con Rai Cinema e il contributo della Regione Campania e del ministero dei Beni culturali. Palladino girerà tra Monte Sant'Angelo e Mattinata in Puglia, e Benevento e Napoli in Campania.

Tra le location pugliesi ci sono i siti Unesco di Monta Sant'Angelo, ovvero il santuario di San Michele Arcangelo e la Foresta Umbra, e l'abbazia di Santa Maria a Pulsano (Taranto).

Nel cast ci sono anche Toni Servillo, Nino d'Angelo, Alessandro Haber, Giovanni Esposito e Sergio Rubini che in questi giorni sono impegnati con le riprese nel Gargano.

Monte Sant'Angelo, con il sostegno dell'Apulia Film Commission, negli ultimi anni è stata scelta da importanti produzioni tra cui 'Non c'è più religione' diretto da Luca Miniero, con Claudio Bisio, Alessandro Gassman, Angela Finocchiaro (2016); 'The classic horror story' diretto da Roberto De Feo e Paolo Strippoli per Netflix; la fiction 'La sposa' per Rai1 con Serena Rossi; e il 'Padre Pio' di Abel Ferrara. (ANSA).