Iginio Massari omaggia la pasticceria pugliese

(ANSA) - BARI, 09 MAG - "Io cerco sempre di imparare qualcosa di nuovo. Sono molto curioso e la Puglia è ricchissima di prodotti: dall'olio extravergine di oliva, alle mandorle, ai fichi". Il maestro pasticcere Iginio Massari oggi è a Mesagne (Brindisi) per il primo appuntamento di Meet Massari R-evoluzione, il progetto formativo 2022 organizzato da Molino Dallagiovanna e rivolto ai professionisti e agli appassionati di arte bianca.

In apertura del suo intervento Massari, volto noto della tv con le sue recenti partecipazioni a MasterChef Italia, ha voluto anche omaggiare quelle che sono alcune produzioni tipiche del territorio pugliese. "Ad esempio i fichi nel mondo del dolce vengono utilizzati in più settori: nelle paste lievitate danno ottimi risultati, e poi ricoperti di cioccolato o farciti. Ma anche le mandorle che sono di una bontà infinita. Quello che conta è sempre credere in quello che si fa. La Puglia è un posto favoloso, un paradiso terrestre". (ANSA).