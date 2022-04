Ferrovie: lavori sottopasso Fal a Bari, visita a cantiere

(ANSA) - BARI, 29 APR - Il sindaco Antonio Decaro è intervenuto alla conferenza stampa convocata da Fal - Ferrovie Appulo Lucane all'interno del cantiere per il sottopasso ciclopedonale in via Cotugno per illustrare l'andamento complessivo dei lavori previsti nell'ambito del progetto "Strade Nuove".

All'incontro hanno partecipato il presidente delle Fal Rosario Almiento, il direttore generale Matteo Colamussi e l'assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Anita Maurodinoia. I lavori del sottopasso tra viale Pasteur e via Matarrese - riferisce una nota - iniziati a dicembre 2021, proseguono a ritmo serrato anche con anticipo rispetto al termine previsto di settembre 2023. Inoltre, come richiesto dalla Regione Puglia, il cantiere sta procedendo senza interruzione della circolazione ferroviaria. L'intervento, realizzato sotto il fascio di binari Fal - sottolinea la nota - prevede la realizzazione del sottopasso con marciapiedi e circa 2,6 km di piste ciclabili e rientra tra gli interventi del progetto "Strade Nuove" con cui Ferrovie Appulo Lucane, in virtù di un protocollo d'intesa sottoscritto con Regione Puglia e Comune di Bari, sta realizzando numerose opere pubbliche che avranno un impatto estremamente positivo sulla viabilità, sul traffico, sull'ambiente, sulla vivibilità della zona meridionale di Bari e, in particolare, dei quartieri Picone e Poggiofranco, a partire dal cosiddetto "Quartierino": soppressione del passaggio a livello di Via delle Murge, realizzazione di 4 rotatorie, costruzione del sottopasso e del percorso ciclabile.

L'investimento complessivo è di 18 milioni di euro e i tempi di realizzazione previsti sono di 2 anni. Il progetto, presentato ad ottobre scorso, consta di 10 interventi di cui nove a cura di Fal e uno del Comune di Bari. (ANSA).