25 aprile: a Bari presidio 'contro invio armi in Ucraina'

(ANSA) - BARI, 25 APR - Una piccola contromanifestazione "contro l'invio di armi in Ucraina da parte del Governo italiano e contro l'aumento delle spese militari" si è tenuta questa mattina davanti al Sacrario di Bari, mentre all'interno si svolgeva la cerimonia con la deposizione delle corone davanti al monumento ai caduti in occasione del 25 aprile.

Una decina di persone, con la bandiera di Rifondazione comunista e due striscioni "Fuori la guerra dalla storia" e "il fascismo non si riabilita", ha manifestato davanti ai cancelli del Sacrario. "Siamo qui come ogni anno a celebrare il 25 aprile nato dalla Residenza, ma quest'anno ha un'importanza maggiore perché c'è una guerra a due passi da noi - spiegano - .

Ribadiamo di essere fermamente contrari all'invio armi e all'aumento delle spese militari da parte del nostro Governo. Si lavori con gli strumenti della diplomazia perché questa guerra deve cessare immediatamente". (ANSA).