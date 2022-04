++ Ucraina: Pagliarulo, contro le bombe uniti nella diversità ++

(ANSA) - BARI, 23 APR - "Pur nelle opinioni diverse, è necessario e urgente operare insieme, unitariamente, affinché si apra la possibilità di un negoziato, si riaccenda la scintilla della speranza, si esca dal vicolo cieco in cui sembra piombata l'Ucraina e l'intera Europa, a partire dalla immediata cessazione dei bombardamenti e dal ritiro delle truppe di occupazione". Lo ha detto a Bari il presidente Anpi, Gianfranco Pagliarulo. "L'utopia non è ciò che non si potrà realizzare, ma ciò che non è stato ancora realizzato. Si può fare, se si è uniti nella diversità, se prevale la politica, se suonano più alte le parole della vita sulle parole della morte". (ANSA).