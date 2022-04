++ Ucraina: Pagliarulo (Anpi), demonizzata nostra posizione ++

(ANSA) - BARI, 23 APR - "Sono sorpreso ma soprattutto amareggiato, perché quello che è in discussione non è la legittimità di un confronto fra idee diverse nel reciproco rispetto, ma la demonizzazione di una posizione che non è soltanto quella dell'Anpi ma di un fronte molto vasto che comprende tanta parte del mondo cattolico e laico e, per quanto ne sappiamo, corrisponde al punto di vista di una larga, forse larghissima parte di italiani". Lo ha detto il presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo, rispondendo alla domanda dei cronisti se sia sorpreso dalle polemiche degli ultimi giorni sulla posizione dell'Anpi contraria all'invio di armi in Ucraina. (ANSA).