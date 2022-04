Covid: in Puglia 9 morti e 5.803 positivi, il 20,1% dei test

(ANSA) - BARI, 22 APR - Sono 5.803 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Puglia su 28.893 test eseguiti nelle ultime ore, con un tasso di positività stabile al 20,1%. Nove i decessi rispetto agli 11 di ieri. Sono 103.579 le persone attualmente positive, 581 sono ricoverate in area non critica, 35 in terapia intensiva (ieri 37). Questa la ripartizione dei positivi per provincia: Bari 2.025, Bat 342, Brindisi 639, Foggia 732, Lecce 1.112, Taranto 861, residenti fuori regione 78, provincia in definizione 14. (ANSA).