Parco eolico marino Taranto: Giorgetti,apre strada a rinnovabili

(ANSA) - TARANTO, 21 APR - "Questo è anche un momento di orgoglio perchè questo primo parco eolico marino in buona sostanza apre la strada a quello che è è un grande programma di produzione di energia rinnovabile e compatibile con l'ambiente, come quello che Renexia ha immaginato in una zona particolarmente delicata per tanti aspetti come quella di Taranto". Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in un videomessaggio inviato per l'inaugurazione del parco eolico offshore a Taranto, realizzato da Renexia. "Le emergenze che stiamo vivendo in questi momenti - ha aggiunto - si coniugano con quella che era già stata la decisione di spingere moltissimo per tutte le energie rinnovabili, ma l'eolico applicato al marino può essere per l'Italia davvero un settore importante di sviluppo. Altre iniziative hanno avuto il via libera e c'è grande impulso da parte del Governo".

Per Giorgetti, "la realtà vera di oggi è che Renexia è riuscita a bruciare le tappe e a inaugurare il primo paro eolico marino. Vanno i miei complimenti alla società e coloro che hanno contribuito a portare avanti questo progetto". "Naturalmente - ha concluso il ministro - questo può rappresentare una pietra miliare e un motivo di emulazione per tanti altri che, finanziati magari con i contratti di sviluppo e iniziative che il Pnrr ha messo in campo, possano dare un contributo fattivo a quella che sarà in prospettiva la sovranità energetica del Paese che è l'obiettivo che tutti quanti ci dobbiamo porre". (ANSA).