Appalti truccati nel Barese, 10 misure cautelari

(ANSA) - BARI, 21 APR - La Guardia di Finanza di Monopoli, in provincia di Bari, sta dando esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, arresti e interdizioni, nei confronti di 10 indagati accusati di reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica. A quanto si apprende, si tratta di presunti appalti truccati in un Comune del sud est Barese. Tra i reati contestati c'è la turbativa d'asta. Maggiori dettagli dell'operazione, ribattezzata 'Amici miei', saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in Procura a Bari alle 10.30.

