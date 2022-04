Incidenti stradali: sbalzato dalla moto, muore 32enne

(ANSA) - LECCE, 17 APR - Un motociclista 32enne, Claudio Pastore, di Ruffano (Lecce), è morto questa mattina sulla strada provinciale che collega Taurisano a Miggiano. Era a bordo di una moto di grossa cilindrata quando, per cause da accertare, è finito contro una rotatoria ed è stato sbalzato sull'asfalto.

A chiamare i soccorsi un automobilista di passaggio. I sanitari del 118, però, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. I rilievi sono affidati ai carabinieri.

