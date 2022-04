Incendio in fast food ambulante, non esclusa origine dolosa

(ANSA) - LECCE, 17 APR - Un incendio è divampato nella notte all'esterno di un fast food ambulante a Lequile (Lecce), in piazza Beethoven. Le fiamme hanno distrutto sedie e tavolini in plastica posizionati davanti al furgone rimasto danneggiato dalle fiamme nella parte anteriore. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento e non è esclusa l'origine dolosa. Il proprietario dell'attività, un 31enne, è stato ascoltato dagli investigatori. (ANSA).