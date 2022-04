Incidenti stradali: tamponamento su lungomare Bari, 3 feriti

(ANSA) - BARI, 16 APR - Tre persone sono rimaste ferite questa mattina in un incidente stradale avvenuto sul lungomare Nazario Sauro di Bari. Nel tamponamento a catena sono stati coinvolti quattro veicoli, tra i quali un apecar dell'Amiu Puglia, la municipalizzata dei rifiuti. Tre conducenti sono rimasti feriti, compreso l'operatore Amiu, due dei quali trasportati in codice giallo al Policlinico e uno in codice rosso all'ospedale Di Venere. La ricostruzione della dinamica è al vaglio della Polizia locale di Bari intervenuta sul posto.

