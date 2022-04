Omicidio nel Foggiano: 17enne ha teso trappola, 5 colpi in testa

(ANSA) - SAN SEVERO, 09 APR - Ha dato appuntamento alla vittima in un bar per bere un caffè insieme e, all'uscita dal locale, ha impugnanto una pistola calibrio 7.65 e ha sparato sette colpi, 5 dei quali hanno colpito alla testa e al volto il suo 'bersaglio'. Così è stato ucciso ieri sera a San Severo (Foggia) Salvatore Lombardi, di 30enne. Autore del delitto sarebbe un diciassettenne che, subito dopo i fatti, è tornato a casa e ha chiamato la polizia. Si è quindi costituito ed è stato sottoposto a fermo per omicidio. Gli inquirenti stanno indagando per cercare di capire se ci sia un nesso con l'omicidio del padre del 17enne, morto nel febbraio dello scorso anno dopo essere stato ferito in un agguato compiuto un mese prima. Le indagini non trascurano un regolamento di conti maturato negli ambienti dello spaccio di droga. Il 17enne - a quanto si apprende - avrebbe riferito agli investigatori di aver agito perché temeva per la propria vita. (ANSA).