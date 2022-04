Covid: Iss, contagi in calo in Puglia ma casi ancora elevati

(ANSA) - BARI, 08 APR - Nella settimana dall'1 al 7 aprile c'è stato un netto calo dei contagi Covid in Puglia, anche se i casi restano elevati e sopra la media nazionale, inferiori solamente a quelli registrati in Abruzzo e Umbria. Lo certifica l'Istituto superiore della sanità nel monitoraggio settimanale.

Nell'ultima settimana, i contagi sono stati 1.042,7 ogni 100mila abitanti contro i 1.281 di sette giorni prima e i 1.352 di due settimane fa. Resta, però, elevata l'occupazione dei posti letto in area Medica, pari al 23,3%. (ANSA).