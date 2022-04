Poliziotto sferra calcio a volto 23enne, 'ora sono terrorizzato'

(ANSA) - FOGGIA, 07 APR - "Da quella notte non dormo più, ho gli incubi. Sento le sirene nelle orecchie". Lo dice il 23enne che è stato immortalato in un video mentre riceve un calcio in faccia da un poliziotto dopo essere stato fermato da alcuni agenti al termine - riferiscono gli investigatori - di un inseguimento. "Mi fanno male mascella e naso - spiega - ora sono terrorizzato". Ricordando quei momenti dice: "Non ho opposto resistenza, mi sono accasciato e lui mi ha tirato un calcio forte. Gli altri poliziotti dicevano di smettere ma lui continuava. Ha continuato anche quando eravamo in questura". Il ragazzo è stato giudicato guaribile in dieci giorni. "Io ho paura, non ho più fiducia in nulla - conclude - nella giustizia e neanche in me stesso". (ANSA).