Incendio distrugge paninoteca mobile in Salento, indagini

(ANSA) - LECCE, 02 APR - Un furgone adibito a paninoteca mobile si è incendiato oggi a Sternatia ed è stato distrutto dalle fiamme. L'intervento dei Vigili del fuoco è stato reso complicato dalla presenza a bordo di alcune bombole di Gpl.

Messa in sicurezza la zona, sono partite le indagini per risalire alle cause dell'incendio che, stando alle prime informazioni, potrebbe essere partito da una friggitrice.

(ANSA).