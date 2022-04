Pop.Bari:protesta azionisti, Regione dia risposte su ristori

(ANSA) - BARI, 01 APR - Assoazionisti Banca popolare di Bari e il Comitato indipendente azionisti chiedono alla Regione Puglia di "dare effettivo corso al sostegno finanziario ai soci, per le azioni legali che stanno intraprendendo, come disposto nella legge regionale del 16 dicembre scorso, con la quale - ricordano in una lettera inviata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - sono stati stanziati 300 mila euro a sostegno finanziario delle spese legali degli azionisti che hanno subito danni dall'acquisto di azioni bancarie". In una manifestazione di protesta che si è svolta stamattina a Bari con cartelli e striscioni, gli azionisti che si ritengono truffati dalla vecchia gestione dell'istituto di credito per aver acquistato anni fa azioni il cui valore è stato poi azzerato, chiedono anche di "concretizzare un intervento normativo per ristorare i soci dell'azzeramento del valore azionario, alla luce dell'ordine del giorno approvato in Senato nel corso della sessione di bilancio" che impegnava il Governo a valutare la possibilità dio istituire un fondo destinato al ristoro dei risparmiatori e soci della banca. Infine, ai rappresentanti politici locali, chiedono di "sostenere la richiesta di dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione che sta affossando la banca invece di risanarla e sta sempre più depauperando il patrimonio dei soci". (ANSA).