Picchiata da ex si salva con 'gesto aiuto', arrestato 48enne

Un pregiudicato 46enne di Margherita di Savoia (BAT) è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per stalking ai danni della ex moglie dalla quale si stava separando. La donna è stata salvata dall'ennesima aggressione da parte dell'uomo perché, mentre i due erano in strada, una signora ha visto che la vittima faceva con la mano il segnale di aiuto di chi sta subendo una violenza domestica. Ha quindi chiamato i carabinieri, i quali sono andati a casa della coppia.

Udite urla provenire dall'appartamento, i militari hanno iniziato a bussare con insistenza al portone d'ingresso, mentre la donna implorava di non andare via e di sfondare la porta per salvarla. A quel punto l'uomo li ha fatti entrare. Una volta all'interno, i militari hanno bloccato il 46enne e soccorso la ex moglie che era seduta a terra in lacrime, con lividi ed escoriazioni al volto e in altre zone del corpo, mentre lui provava a colpirla nuovamente.

La donna aveva già denunciato il marito sempre per stalking nel 2019 e nel 2020. Dalla fine di febbraio 2022 era stato poi revocato il divieto di avvicinamento imposto al 46enne e i due avevano deciso di riprovare a frequentarsi, nonostante i comportanti aggressivi dell'uomo, che "utilizzava spesso il pretesto della gelosia per sfogare sulla donna i propri stati di alterazione dovuti all'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti" dicono gli investigatori.