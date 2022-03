Calcio: il Bari pareggia con l'Andria, B sempre più vicina

(ANSA) - BARI, 27 MAR - Il Bari pareggia per 0-0 il derby al San Nicola con l'Andria davanti a quasi 25mila spettatori (oltre mille i tifosi federiciani): l'undici di Mignani si avvicina ulteriormente alla promozione in B, rimandata solo di qualche giorno per il sigillo della matematica (il Catanzaro secondo, con il pari con la Juve Stabia, resta distante dieci lunghezze).

La gara è stata a senso unico: Antenucci e compagni hanno attaccato, ma con scarso piglio in fase di finalizzazione. Nel primo tempo sul taccuino restano solo un tiro di Maita parato da Saracco e una conclusione di Sorrentino a lato. Nella ripresa il Bari è stato pericoloso con Cheddira di testa, con una botta di D'Errico e con una conclusione nel recupero dell'italo-marocchino. (ANSA).