Calcio: Bari, carica dei 20mila per derby interno con Andria

(ANSA) - BARI, 26 MAR - La piazza sportiva del Bari è già entrata in fibrillazione in vista della partita che potrebbe portare la certezza della promozione della squadra in serie B: per la gara di domani (alle 17,30) al San Nicola, il derby con l'Andria, il club ha fatto sapere che i biglietti venduti sono quasi 19mila e a stretto giro potrebbe essere superata anche quota 20mila. Per questa partita la società del presidente De Laurentiis ha messo in vendita una divisa ad hoc (con strisce verticali bianche e rosse, e tentacoli di polpo stilizzati nel bianco), un cimelio andato a ruba in poche ore nello store ufficiale.

Antenucci e compagni sono matematicamente promossi tra i cadetti se battono l'Andria e il Catanzaro non vince contro la Juve Stabia nella trasferta campana (il fischio d'inizio è alle 14,30).

Il tecnico dei biancorossi, Michele Mignani, ha presentato così la sfida con i federiciani: "Abbiamo iniziato il percorso in ritiro, tra difficoltà, ora siamo arrivati in fondo. Abbiamo fatto un buon lavoro, che però non è concluso. Dobbiamo rimanere concentrati per la gara di domani con l'Andria. Non bisogna sottovalutare nulla. Ogni partita ha una storia a sé, lo dimostra anche il cammino della Nazionale".

Tra i convocati del Bari ci sono anche i recuperati Frattali, Belli, Citro e Galano, mentre andrà in panchina il fantasista Botta (in condizioni fisiche non perfette). (ANSA).