Operaio muore in porto Taranto:'area non gestita da ex Ilva'

(ANSA) - TARANTO, 22 MAR - Con riferimento all'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina sullo sporgente numero 4-Lato Ponente del porto di Taranto, in cui è morto un operaio di una ditta d'appalto, a quanto si è appreso durante la movimentazione di un carico di pale eoliche, Acciaierie d'Italia precisa "di non avere alcun coinvolgimento nelle operazioni che hanno condotto a tale incidente, né direttamente né tramite attività svolte da appaltatori per conto di Acciaierie d'Italia".

L'azienda comunica inoltre "di non avere in gestione lo sporgente numero 4 -Lato Ponente del porto di Taranto". (ANSA).